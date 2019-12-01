Posadas navideñas para fortalecer la convivencia y la paz en Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 15:42:17

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán, como cada año, realiza posadas en colonias, comunidades y tenencias de Morelia, una tradición que permite fortalecer la convivencia familiar, recuperar los valores y reconstruir el tejido social.

Barragán destacó que estas actividades han reunido a cientos de familias, especialmente niñas y niños, y se han consolidado como una estrategia social para recuperar el espacio público, fomentar la organización vecinal y prevenir la violencia.

“Estas posadas no son solo una celebración; son espacios para convivir, escucharnos y volver a sentir comunidad. La paz se construye en el territorio, caminando con la gente y fortaleciendo la unión entre vecinos”, expresó.

El legislador señaló que, además de la convivencia, estos encuentros permiten conocer de primera mano las principales preocupaciones de las familias, como la seguridad, el agua y el estado de las calles, comprometiéndose a seguir impulsando soluciones de fondo.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo Morelia durante esta temporada, convencido de que una ciudad con comunidad es una ciudad más segura.