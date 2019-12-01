Una esquirla del coche bomba de Coahuayana, el regalo navideño de Memo Valencia para Harfuch

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- El regalo navideño del PRI Michoacán a Omar García Harfuch, será una esquirla del coche bomba que explotó en Coahuayana y dejó seis fallecidos, para que le recuerde su deuda con las y los ciudadanos, quienes son víctimas sistemáticas de delitos de lesa humanidad y del terrorismo causado por grupos criminales, aseguró Memo Valencia.

“Seguramente le puede servir en su escritorio tenerla ahí como pisapapeles, pero le hará recordar todos los días de su vida que tiene un compromiso pendiente con la seguridad de los ciudadanos de Coahuayana. Ciudadanos que están siendo asediados por el crimen organizado, que sufren un acoso sistemático, que ya salieron a marchar”, afirmó.

Insistió en la indolencia del gobierno federal de no ir a apoyar y conocer a las víctimas de este atentado ocurrido hace dos semanas, y reconoció que, contrario al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador, Alfredo Ramírez, está cumpliendo con su palabra empeñada a quienes perdieron su patrimonio y resultaron lesionados.

“Espero que no se le olvide a Omar García Harfuch que tiene un pendiente y tiene una responsabilidad. Ojalá viviéramos en un mundo de fantasía donde él llegara vestido de Batman después de una luz que pusiera el comisionado de la Policía de Coahuayana a rescatar a los ciudadanos, pero no, no ha sido bueno ni siquiera para irse a parar en Coahuayana con todo y su dichoso Plan Michoacán”, mencionó.

Cuestionó también la falta de resultados contundentes del Plan Michoacán para la Paz y la Seguridad arrancado hace un mes por el oficialismo, en el que todos se preguntan, “¿Dónde están los detenidos?, ¿dónde está El Botox?, ¿dónde están esos delincuentes que asesinaron a Carlos Manzo, ¿dónde están? Queremos detenciones de nivel, pero qué es lo que están haciendo, aparentar”.

El líder priista invitó también a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, a reclasificar el delito ocurrido en Coahuayana de delincuencia organizada a terrorismo como inicialmente lo había anunciado, luego de las detenciones hechas en Colima con lo que se comprueba la intención de los criminales de causar terror entre la gente.

“Desde aquí hago una invitación a la fiscal Ernestina Godoy, es parte de sus atribuciones para que reclasifique el delito y no sea delincuencia organizada, sino que sea terrorismo”, dijo.

Finalmente, el dirigente estatal del PRI, enfatizó que se debe impedir que criminales marquen agenda política.

Acompañaron la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; así como los secretarios de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez.