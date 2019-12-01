Por obras del teleférico, habrá desvío vehicular en el obelisco a Lázaro Cárdenas: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:57:45
Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que, por obras del teleférico de Morelia, la circulación vehicular en el monumento a Lázaro Cárdenas se ajustará este sábado 20 de diciembre a partir de las 21:00 horas y será normalizada el domingo 21 de diciembre a las 13:00 horas.

La funcionaria estatal precisó que los automotores que viajen sobre avenida Madero Poniente, de la Catedral de Morelia al obelisco, deberán desviar su circulación en la calle Mintzita y continuar por Rita Pérez de Moreno para reincorporarse a la Madero por Josefa Ortiz de Domínguez.

Si la circulación es opuesta, es decir, del obelisco a catedral, la desviación será en la calle Jesús Solórzano Dávalos y se prolongará hasta Juan Manuel Pantoja. 

“La desviación vehicular se realizará principalmente por la noche para no entorpecer el tránsito vehicular en horas pico y el domingo a partir de las 13:00 horas la circulación se normalizará, las afectaciones serán mínimas, por lo que apelamos a la comprensión y la paciencia de la ciudadanía capitalina”, agregó.

Este ajuste vial se debe a que durante el fin de semana se llevará a cabo la instalación de la torre 19 del Teleférico de Morelia en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas.

