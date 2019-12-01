Por motivos personales, renuncia la Fiscal General del Estado de Veracruz

Por motivos personales, renuncia la Fiscal General del Estado de Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 16:13:42
Xalapa, Veracruz, a 8 de diciembre de 2025.- Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado de Veracruz, presentó su renuncia formalmente ante el Congreso local.

De acuerdo a la carta que presentó, motivos personales la llevaron a tomar la decisión; asimismo, mediante el escrito agradeció la oportunidad que se le dio para encabezar la dependencia.

Las y los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz, aprobaron la renuncia.

“Durante más de seis años tuve la oportunidad de servir y contribuir a sentar las bases de la procuración de justicia de Veracruz, como mujer privilegié el sentido más humano, más sensible (…) estaré atenta para que en el momento que corresponda, pueda efectuarse el proceso de entrega-recepción correspondiente”, expresó la ahora exfiscal.

Cabe resaltar que Hernández Giadáns ocupó el cargo el 3 de septiembre del 2019.

Noventa Grados
Comentarios