Por Ley, la Lengua de Señas Mexicana se deberá instruir en todos los niveles educativos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- Con la finalidad de fomentar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, en todos los niveles y modalidades educativas, así como en los procesos de formación docente, el Congreso del Estado aprobó con 23 votos a favor, una reforma al artículo 22 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

En el dictamen presentado por la Comisión de Educación y aprobado por las y los diputados de la 76 Legislatura, se estableció que “la Secretaría de Educación adecuará su reglamentación conforme a este decreto en un término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”.

Con esta reforma, se promueve la inclusión en el Estado, lo cual fomenta la empatía en los ciudadanos, garantizando una sociedad inclusiva y con ello, un Michoacán más inclusivo, toda vez que, la implementación de esta propuesta no trae más que beneficios, tanto personales como sociales ya que en algún momento se pretende que ya no se hable de Inclusión si no de convivencia social.

Es importante señalar que, si bien no es obligatorio hablar Lengua de Señas, no hablarlo puede tener diversas consecuencias, que como ya se mencionó anteriormente, podría tener repercusión para su integración e incluso discriminación social.