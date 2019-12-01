Por ley, alimentación adecuada en niñez y adolescencia como derecho humano: Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026.- Bajo la premisa de que una alimentación inadecuada puede generar consecuencias permanentes en el desarrollo infantil, las y los diputados avalaron incorporar el reconocimiento y protección del derecho humano a la alimentación adecuada de la niñez y adolescencia michoacana, dentro del catálogo de derechos previstos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

A fin de prevenir la malnutrición, el sobrepeso, la obesidad y demás enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada, el Pleno del Poder Legislativo aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 10 y 33 de la normativa en cuestión, mismo que elaboró la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia.

La reforma impulsada por los diputados Grecia Aguilar, Brissa Arroyo, Belinda Hurtado, Adriana Campos, Diana Espinoza, Sandra Arreola, Vanessa Caratachea e Itzé Camacho, de igual forma, establece obligaciones orientadas a fomentar la educación alimentaria, la orientación nutricional y la promoción de hábitos saludables como herramientas para prevenir enfermedades relacionadas con una nutrición deficiente.

Es así que se estableció que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la alimentación adecuada, concepto fundado por el que se garantiza una dieta con los nutrientes para su sano desarrollo físico, mental y emocional en condiciones de disponibilidad y accesibilidad.

Además, las autoridades estatales y municipales, se coordinarán a fin de prestar a las familias los servicios de atención nutricional que brinden apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria y combatir las enfermedades asociadas a la malnutrición.

Las y los diputados locales subrayaron que la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad infantil representan actualmente importantes retos de salud pública tanto a nivel nacional como estatal, y la prevención es una herramienta fundamental para reducir los factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas derivadas de hábitos alimenticios inadecuados.