Por hacer apología a la violencia hacia la mujer, cancelan concierto de Dani Flow en Jalpan de Serra, Querétaro

Jalpan de Serra, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- Por hacer apología a la violencia hacia la mujer en algunas de las letras de su repertorio “musical”, el concierto de Dani Flow fue cancelado, confirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro.

“Ayer platiqué con el presidente municipal (Rubén Hernández Robles) y ya me emitieron un boletín en donde se informa a la población que el concierto se canceló”.

Aclaró que la presentación de este intérprete conocido por su estilo de reguetón explícito y sus letras vulgares se realizaría primero en el teatro del pueblo, pero como se les canceló el permiso pretendían realizar el evento en un hotel, pero con cobro al público por lo que de nueva cuenta se les canceló el permiso para presentarse en Querétaro.

“No es un evento privado porque está cobrando, entonces, en automático nosotros tenemos intervención y el municipio canceló su participación por lo que este artista un tiene ni va a tener permiso para presentarse ni en Jalpa ni en ningún otro lado”.

Recordó que el decreto estatal prohíbe la presentación de artistas que hagan apología del delito en eventos públicos y privados y no solo que hagan apología, sino también que inciten a todo tipo de violencia por lo que este decreto ha sido reforzado por reglamentos municipales en diferentes ayuntamientos en los que se sanciona esta conducta con multas de hasta 10 mil UMAs.

“Este decreto aplica para cualquier tipo de violencia no solo implica narcocorridos, sino cualquier música que incite a la violencia y en este caso, hacia la mujer”.

Comentó que tuvo un acercamiento con los colectivos de Jalpan y por supuesto están en el mismo entendido que impulsó el gobernador Mauricio Kuri González y cuyo objetivo es proteger a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, de mensajes que glorifiquen la violencia y la delincuencia, sin estar dirigida a un género musical en particular.