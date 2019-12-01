Por casi el doble, Fabiola Alanís la mujer mejor posicionada al 2027

Morelia, Michoacán; a 19 de agosto de 2025.- La hoy diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Fabiola Alanís Sámano en la actualidad lidera la lista de preferencias rumbo a la gubernatura de Michoacán en el año 2027 entre las demás mujeres candidatas, esto, tras los diversos apoyos implementados al sector femenino del estado, además de ser una de las lideras en el proceso rumbo al 2027.

Con un 26.8% de favoritismo Fabiola Alanís se posiciona como la única mujer con una amplia ventaja frente a sus dos oponentes mujeres, en donde Alanís Sámano con una amplia ventaja de 12.6% y con una ventaja de casi el doble lidera como la única mujer con una posibilidad real de poder gobernar a Michoacán.

Estos resultados son reflejados debido a que en diversas ocasiones se ha mostrado cercana a la ciudadanía, y además de esto en el congreso del estado de Michoacán ha reformado con un estilo de política en beneficio de los derechos de las mujeres, además de ganar adeptos entre los diversos diputados, quienes a base de trabajo por parte de Fabiola, ha demostrado que se puede dar el tiempo de mujeres rumbo a la gubernatura del estado.

Aunado a esto, también ocupa un cargo importante, ya que es presidenta de la Junta de Coordinación Política de Michoacán, en donde además de esto cabe destacar que es una de las mejores evaluadas de todo el país, destacando entre demás perfiles de otro país debido al trabajo de Alanís Sámano.

En este tenor cabe hacer mención que el ex presidente de la república, nombró a Fabiola Alanís en Julio de 2020 como la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en donde Fabiola desempeñó un cargo excepcional, logrando y promoviendo diversas reformas en beneficio de las mujeres de México con igualdad y sustentabilidad en cada acción a implementar.

Finalmente, ha realizado diversos recorridos con la población de Michoacán, en búsqueda de las necesidades del Estado, en donde ha recorrido los municipios de Jacona, Jiquilpan, Venustiano Carranza, Morelia, Uruapan, Sahuayo, Huandacareo y, en todos la reciben con un gran apoyo y entusiasmo a la hoy diputada de la 76 legislatura, en donde con gran ánimo y júbilo esperan la llegada de la morenista.