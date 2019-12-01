Ponen en Marcha Centro de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- Con el compromiso de garantizar espacios dignos y especializados para la protección de los sectores más sensibles de la sociedad, Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora inauguró el Centro de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, ubicado en la calle Santa Ana, esquina con calle Santa María de Guadalupe, en la colonia El Milagrito.

Reafirmó su compromiso de brindar apoyo y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, acercando servicios especializados en espacios adecuados para garantizar una atención integral y de calidad.

“Este es el tipo de temas al que le vamos a dedicar los recursos. Por eso tomé la decisión de no realizar un evento de Encuentro Ciudadano de informe, porque la verdad los momentos que atraviesa nuestro estado después de las lluvias son muy complicados, particularmente en la zona metropolitana. Lo que vivimos el lunes, ante el temor e incertidumbre de las familias al ver que subía el nivel del agua en sus hogares, fue una situación muy complicada”.

Gabriela Trápala, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Corregidora, destacó: “Hoy inauguramos este Centro de Atención, un espacio que nace bajo un principio irrenunciable: la dignidad humana. Con la misión de garantizar que cada persona que cruce estas puertas sea escuchada, acompañada y protegida, porque no se trata solo de oficinas, sino de un lugar donde los derechos humanos prevalecen sobre cualquier interés”.

Detalló que, en este nuevo espacio albergará, por primera vez, instalaciones propias para la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Corregidora, así como para la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad, áreas que desde su creación en 2017 han trabajado de manera permanente en la defensa y atención de grupos en riesgo.

Maricruz Arellano Dorado, directora general del Sistema Municipal DIF, detalló que la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con un equipo de 13 colaboradores, mientras que la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad está integrada por 5 colaboradores.

Al momento, dijo, se ha certificado a 10 personas, fortaleciendo así la profesionalización del personal encargado de salvaguardar los derechos y el bienestar de la población que requiere atención prioritaria.