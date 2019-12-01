Pone Gobierno de Quiroga en marcha campaña “Huesos y Articulaciones Sin Dolor” en apoyo a la salud de la ciudadanía

Quiroga, Michoacán, a 10 de noviembre 2025.- Con el compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la salud y el bienestar de las familias quiroguenses, el gobierno municipal que encabeza Alma Mireya González Sánchez, a través del Sistema DIF Municipal, invita a la ciudadanía a participar en la campaña “Huesos y Articulaciones Sin Dolor”, que se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre, afuera de la Presidencia Municipal, en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

En ese sentido, la alcaldesa dio a conocer que esta jornada de atención tiene como objetivo brindar estudios y tratamientos especializados a bajo costo, desde 50 pesos, con el fin de prevenir y atender oportunamente padecimientos que afectan la movilidad y calidad de vida de las personas.

Durante la campaña se ofrecerán servicios de evaluación de osteoporosis y pérdida de masa ósea, diagnóstico y tratamiento de hiperplasia ósea, terapia personalizada para cervicales y lumbares, así como atención integral a casos de artritis, contribuyendo a reducir el dolor y mejorar la salud articular de la población.

Alma Mireya González destacó que este tipo de programas reflejan el compromiso de su administración por acercar servicios médicos accesibles y de calidad a todos los sectores, al mencionar que en “Quiroga trabajamos por un gobierno con sentido humano, que escucha, que atiende y que busca mejorar la calidad de vida de cada ciudadano, especialmente de quienes más lo necesitan”.

El Gobierno de Quiroga construye un municipio saludable, incluyente y solidario, donde la salud sea un derecho al alcance de todos.