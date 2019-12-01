Polémica en el Senado: Manuel Huerta genera críticas por declaraciones y exhibe estampa de AMLO y Sheinbaum en debate

Polémica en el Senado: Manuel Huerta genera críticas por declaraciones y exhibe estampa de AMLO y Sheinbaum en debate
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 20:56:18
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Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara protagonizó un momento polémico durante el debate legislativo, luego de llevar consigo una estampa con las imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

En medio de su intervención, el legislador lanzó una expresión que generó críticas al mencionar que la oposición se “están zurrándose de miedo”. Posteriormente, defendió su acción al afirmar que la imagen mostrada representaba “la receta mágica para seguir avanzando en la transformación”.

El episodio fue señalado por evidenciar un tono confrontativo dentro del debate, en el que, según críticas, se privilegian expresiones de bravata y posturas ideológicas por encima de la argumentación.

Diversas voces consideran que cuando un representante público sustituye el intercambio de ideas por actos de devoción o lenguaje vulgar, no fortalece su postura política, sino que contribuye a deteriorar la calidad del debate legislativo.

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