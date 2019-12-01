Podría reabrir Broquers Ambiental en dos semanas: José Luis Peña

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), José Luis Peña Ríos, informó que la planta separadora de residuos de Broquers Ambiental, que fue clausurada el pasado 23 de julio, esta cumpliendo con las observaciones que provocaron su cierre, por lo que podría volver a operar de una a dos semanas.

“Nos presentaron un plan de acción de cuáles van a ser las acciones a tomar en cuanto a las acciones para poder corregir los incumplimientos que tenían y versaban en el tema de horarios, confinamiento de los residuos, así como el tema de olores y una reforestación que tenían que hacer”, dijo.

Mencionó que en cuanto a las acciones para mitigar las observaciones, de los malos olores se controlan a través de aspersores y lavadores de olores, de los mil árboles a plantar presentan un avance del 80%, además de la colocación de unas mallas que se colocan en la disposición de residuos y es la primera parte de las acciones, además del pago de la multa.

“Es la primera parte de las acciones que deben tomar, ya cubrieron el pago de la multa y estamos esperando que avancen para poder levantar la clausura, van en vía de que se pueda levantar, en una semana o dos pero está sujeto al cumplimiento de un proyecto integral en el cual este totalmente confinado”.