Poderes Judiciales de Michoacán y Nuevo León intercambian buenas prácticas para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026. Como parte de las acciones estratégicas para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril de 2027, integrantes de la Comisión Multidisciplinaria del Poder Judicial de Michoacán realizaron una visita institucional al Poder Judicial de Nuevo León, con el objetivo de conocer de primera mano las buenas prácticas en materia de justicia oral y el uso de herramientas tecnológicas en la impartición de justicia.

Durante la visita, la comisión llevó a cabo un recorrido por diversas áreas clave, entre ellas la Dirección de Archivo Judicial, que comprende el módulo de atención ciudadana, buzón de oficialía, oficialía de partes, unidad de asistencia procesal administrativa, unidad de distribución interna, archivo único de los juzgados en materia familiar, archivo de concentración, así como la unidad de investigación y difusión histórica.

Asimismo, se visitaron los Juzgados Familiares, donde se sostuvo un diálogo e intercambio de experiencias con servidoras y servidores públicos de distintos niveles, enfocados en el fortalecimiento y mejora continua del sistema de justicia, particularmente en los ámbitos civil, familiar y mercantil, bajo esquemas de oralidad.

Estas actividades permitieron conocer modelos de gestión judicial que incorporan tecnologías de la información y comunicación, orientadas a hacer más eficientes, ágiles y accesibles los servicios que se brindan a la ciudadanía.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán refrenda su firme compromiso de llegar a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares debidamente preparado, con las capacidades institucionales, herramientas tecnológicas y personal capacitado, necesarios para su adecuada y efectiva instrumentación, en beneficio de las y los michoacanos.

Con este tipo de acciones, se avanza de manera decidida hacia la consolidación de un sistema de justicia moderno, transparente y cercano a la sociedad.