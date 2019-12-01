Poder Judicial de Michoacán suma 2 mil 986 personas capacitadas en lo que va de 2026

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Fortalecer la especialización y la capacitación continua de quienes integran el Poder Judicial es fundamental para mejorar la calidad del servicio y garantizar una justicia que responda a las necesidades de la ciudadanía, afirmó Omar Alexandro Negrón Villafán, quien preside la Comisión de Carrera Judicial, durante la inauguración de la Tercera Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias.

En su primer acto público al frente de esta Comisión, destacó el trabajo de la Escuela Estatal de Formación Judicial, encabezada por el director Hill Arturo del Río Ramírez, en el desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades tanto del personal jurisdiccional y administrativo como de la comunidad jurídica externa. Subrayó que el principal beneficio de estos esfuerzos debe reflejarse en las personas justiciables.

Como parte de los resultados, informó que durante 2026 la Escuela ha capacitado a 2 mil 986 personas y prevé cerrar el año con más de 30 actividades formativas. Entre ellas se encuentran los cursos de formación inicial para aspirantes a distintas categorías de la Carrera Judicial, programas de especialización en justicia integral para adolescentes, capacitaciones sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como formación en perspectiva de género, prevención de las violencias y bienestar animal.

También resaltó el desarrollo del primer Diplomado en Medios Alternos de Solución de Conflictos y los preparativos de un proyecto de justicia terapéutica, que involucra a personas juzgadoras y diversas áreas del Poder Judicial, con el objetivo de contribuir a la atención y resolución de asuntos familiares.

Finalmente, Omar Negrón reiteró el compromiso de la Comisión de Carrera Judicial de mantener el impulso a la especialización y atender las principales áreas de oportunidad mediante la formación continua.