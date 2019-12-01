Poder Judicial de Michoacán refuerza coordinación con Colegio de Notarios

Morelia, Michoacán, 08 de abril de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán acordó con el Colegio de Notarios del Estado establecer una mesa de trabajo permanente, así como impulsar acciones conjuntas de capacitación y vinculación, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambas instancias en beneficio de la sociedad.

Durante una reunión, encabezada por el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, se definió la realización de encuentros regionales en Zamora y Uruapan, en los que participarán magistradas, magistrados, juezas, jueces e integrantes del notariado. Estos ejercicios darán continuidad a los ya realizados en Morelia y La Piedad, consolidando espacios de diálogo directo para el análisis de temas de interés en común.

Asimismo, se determinó la participación del Colegio de Notarios en el próximo encuentro estatal con jueces de primera instancia, donde compartirán ponencias sobre temas relevantes para la función jurisdiccional. De igual manera, las y los notarios se integrarán a los cursos de capacitación sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que actualmente desarrolla el Poder Judicial, además de participar en talleres y diplomados impulsados por la institución.

En su intervención, el magistrado presidente Hugo Gama Coria destacó la importancia de mantener una colaboración estrecha con el notariado: “en el nuevo Poder Judicial de Michoacán tenemos la firme convicción de que el trabajo coordinado con el Colegio de Notarios es fundamental para fortalecer la certeza jurídica. La suma de esfuerzos nos permite construir soluciones conjuntas y mejorar los servicios que ofrecemos a la sociedad”.

La reunión contó con la participación de las magistradas Monserrat Pérez Marín y Laura Alanís García, así como de Omar Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial y Elia Deyanira Chávez Gutiérrez, titular de la Coordinación de Gestión del Sistema de Justicia Oral Civil, Familiar y Mercantil.

Por parte del Colegio de Notarios estuvieron presentes María Lucila Arteaga Garibay, presidenta; Marco Vinicio Aguilera Garibay, secretario; Claudia Asunción López Moreno, tesorera; Pavel Aurelio Ocegueda Robledo, vocal; Jesús Solórzano Ochoa, comisionado de Capacitación Notarial; y Marisol García Martínez, enlace con el Poder Judicial.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar una justicia más eficiente, cercana y articulada con los distintos actores del ámbito jurídico