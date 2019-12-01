Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con una justicia inclusiva 

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- En el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, el Poder Judicial de Michoacán reafirmó su compromiso con la construcción de una justicia inclusiva, accesible y libre de discriminación, mediante acciones orientadas a fortalecer el respeto a los derechos humanos, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad.

Como parte de estas acciones, por primera vez se instaló en la fachada del Palacio de Justicia José María Morelos una bandera monumental de la comunidad LGBTTTIQ+, un acto simbólico que refrenda el compromiso institucional con la promoción de una cultura de respeto y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

Asimismo, se impartió al personal el conversatorio “Justicia con Perspectiva Sexogenérica”, un espacio de análisis y reflexión orientado a consolidar una impartición de justicia basada en los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. Durante la actividad se abordaron los marcos legales aplicables a los asuntos relacionados con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, promoviendo herramientas que contribuyan a garantizar un acceso efectivo a la justicia para todas y todos.

De manera complementaria, durante todo el mes se desarrolló una campaña informativa en las redes sociales institucionales de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, mediante la cual se difundieron contenidos sobre el significado de la conmemoración del 28 de junio, los conceptos de orientación sexual e identidad de género, así como mensajes que destacan que la diversidad fortalece a la sociedad, entre otros temas. Esta estrategia de comunicación alcanzó más de 35 mil visualizaciones.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de continuar impulsando una impartición de justicia con perspectiva de derechos humanos, basada en la igualdad, el respeto a la diversidad y la no discriminación, fortaleciendo una institución cada vez más cercana e incluyente para toda la ciudadanía.