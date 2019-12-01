Poder Judicial de Michoacán fortalece la gestión documental con su Sistema de Archivos

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo la conformación del Sistema Institucional de Archivos en cumplimiento a la Ley General de Archivos y a la normativa aplicable, con lo que se fortalece la gobernanza documental y la responsabilidad institucional, en evento encabezado por Katia Monserrat Figueroa Cervantes, secretaria ejecutiva del Órgano de Administración.

Este sistema constituye el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, herramientas y funciones que sustentan la actividad del archivo, regulando la producción, recepción, organización, conservación, valoración, disposición y difusión de los documentos. Se integra por las áreas de Coordinación de Archivos, Unidad de Correspondencia, Oficialía de Partes y Turno, Archivos de Trámite, Archivo de Concentración y Archivo Histórico, las cuales, de manera articulada, permiten establecer un nuevo ciclo documental que garantiza orden, control y trazabilidad en la gestión de la información institucional.

Durante su intervención, Katia Monserrat Figueroa Cervantes destacó la trascendencia de este proceso al señalar que “la sociedad está en constante cambio y lo único que prevalece es lo que queda escrito. Por eso, la labor que hoy se está determinando es histórica, es un momento trascendental, porque lo que queda es la prueba y los vestigios que serán recordados aun cuando nosotros no estemos presentes”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de Archivos, se llevó a cabo la firma del acta de integración del Grupo Interdisciplinario del Poder Judicial, que coadyuvará en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integra los expedientes de cada serie documental.

Dicho grupo interdisciplinario quedó integrado por las áreas de planeación y/o mejora continua, coordinación de archivos, tecnologías de la información, unidad de transparencia, órgano interno de control y las áreas o unidades administrativas productoras de documentación.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Michoacán avanza en la consolidación de una justicia ordenada, transparente y confiable.