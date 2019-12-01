Poder Judicial de Michoacán fortalece diálogo con el movimiento ciudadano “Nada Sobre Nosotros, Sin Nosotros”

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de escuchar de manera directa las necesidades de las personas con discapacidad y avanzar hacia una institución más incluyente, el Poder Judicial de Michoacán sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del movimiento ciudadano "Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros", en representación de personas con discapacidad, familiares y colectivos de la sociedad civil organizada, encuentro en el que se refrendó el compromiso institucional de garantizar plenamente sus derechos y facilitar su participación efectiva.

Las personas asistentes resaltaron la importancia de que se respete plenamente su capacidad de decisión y personalidad jurídica. Señalaron tres demandas centrales: el reconocimiento pleno de su capacidad jurídica sin excepciones; la implementación de sistemas de apoyo accesibles y libres de conflicto de interés; así como la creación de figuras que permitan ejercer su voluntad sobre su vida, bienes y futuro. Durante la reunión se entregaron seis manifiestos con propuestas en materia de educación inclusiva, accesibilidad, salud, empleo y participación social.

La magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos destacó que el nuevo Poder Judicial de Michoacán es un aliado en la construcción de accesibilidad real —no simulada— y en la consolidación de políticas que garanticen el respeto y protección de los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Recordó que recientemente el Órgano de Administración Judicial aprobó la creación del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, cuyo propósito es impulsar acciones permanentes y transversales en la materia.

Agregó que dicho Comité será instalado este jueves 4 de diciembre y expresó la intención de incorporar la participación de quienes integran este movimiento, a fin de que los proyectos respondan auténticamente a sus necesidades. “No me gusta prometer; prefiero que podamos sentarnos, trabajar e ir avanzando, porque eso les dará certeza de las soluciones y de los trabajos que realizaremos de manera coordinada. Es tiempo de cumplir como personas servidoras públicas. Hoy nos comprometemos con ustedes”, enfatizó la magistrada, al tiempo de resaltó que se revisarán detalladamente los manifiestos entregados para que la próxima semana –con una reunión ya agendada- se establezca un calendario de trabajo periódico.

Por su parte, María Marbella Reynoso Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, resaltó la importancia de generar alianzas y mantener una coordinación efectiva. A su vez, Alan Juan Rodríguez Manríquez, titular de la Dirección de Administración, expresó que este nuevo PJM y el Comité recientemente creado convocarán al movimiento para dar seguimiento puntual a los planteamientos presentados y construir un plan de trabajo que trascienda las reuniones iniciales.

El Poder Judicial de Michoacán reiteró que sus puertas permanecen abiertas para consolidar un trabajo permanente, orientado a mejorar instalaciones, fortalecer la capacitación y avanzar en la elaboración y actualización de protocolos que garanticen inclusión, accesibilidad y respeto pleno a los derechos de todas las personas.