Poder Judicial de Michoacán expone ante CONATRIB avances en los trabajos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- En el marco de la Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, habló ante representantes de los poderes judiciales del país de los avances y acciones que desarrolla la institución para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), entre las que se encuentra el Juzgado Civil en Línea. Señaló que su implementación permite desarrollar nuevas modalidades de justicia digital y conocer, a partir de su operación, los retos y oportunidades que implica la aplicación del nuevo ordenamiento.



Para dar a conocer estos trabajos, la magistrada Monserrat Pérez Marín, coordinadora de la Comisión Multidisciplinaria para la Implementación del CNPCyF, expuso los dos ejes de acción que impulsa el Poder Judicial de Michoacán: la justicia digital y la capacitación de las personas operadoras del sistema, mediante jornadas de actualización jurídica y simulaciones de audiencias.



Sobre el primer eje, destacó la puesta en marcha del Juzgado Civil en Línea el 15 de septiembre de este año, una herramienta que ha logrado reducir las barreras geográficas, tiempos y recursos que implicaban acudir presencialmente a un tribunal. Informó que, desde su inicio de operaciones y hasta la fecha, ha recibido 334 asuntos, de los cuales el 36.5% ya concluyó. Como indicador de su capacidad de respuesta, precisó que, el tiempo promedio de resolución es de 7.6 días hábiles desde la recepción hasta la sentencia o auto.



Asimismo, señaló que este modelo opera mediante la plataforma TRIBELEC, que permite presentar demandas y consultar expedientes las 24 horas, además de facilitar la tramitación digital y las notificaciones electrónicas. Su funcionamiento representa una experiencia piloto para probar herramientas contempladas en el CNPCyF, como los expedientes digitales, los trámites en línea y las audiencias virtuales, e identificar áreas de oportunidad antes de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento en Michoacán.



En cuanto al segundo eje, la magistrada explicó que se han desarrollado tres jornadas de actualización jurídica y se proyecta realizar una cuarta, en las que se combinan conferencias sobre temas relevantes de las materias civil y familiar con simulaciones de audiencias presenciales y en línea. Estas actividades están dirigidas tanto al personal jurisdiccional como a operadores externos del sistema de justicia, y abordan temas como justicia con perspectiva de género e infancia, inteligencia artificial, protección jurídica de los seres sintientes y derechos de las personas con discapacidad.



Durante el desarrollo de esta Cuarta Asamblea Plenaria, las y los representantes de los poderes judiciales del país también abordaron diversos asuntos relacionados con la impartición de justicia, el intercambio de experiencias y los retos que enfrentan las instituciones judiciales, como parte de los trabajos de coordinación y colaboración nacional.

www.poderjudicialmichoacan.gob.mx