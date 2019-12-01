Poder Judicial de Michoacán conmemora 211 años del origen de la justicia mexicana en Ario de Rosales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 11:51:18

Ario de Rosales, Michoacán, a 7 de marzo del 2026.— El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, encabezó la ceremonia solemne por el CCXI Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, recordando que este acto fundacional en 1815 marcó el nacimiento del primer poder judicial mexicano en medio de la Guerra de Independencia.

El evento destacó por contar con la presencia de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

En su discurso, Gama Coria enfatizó que la presencia en Ario de Rosales no es protocolaria, sino un reconocimiento a que "este suelo tiene voz propia" y guarda la memoria de la decisión de justicia tomada por los insurgentes.

"El 7 de marzo de 1815, en este mismo Ario de Rosales, quedó formalmente instalado el Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. El primer poder judicial mexicano," afirmó el Magistrado Presidente, subrayando que sin justicia, la libertad sería incompleta, un principio heredado de la visión de José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación.

El Magistrado destacó que el Nuevo Poder Judicial de Michoacán no olvida su origen, pues "las instituciones que no honran su historia están condenadas a perder el rumbo".

A la ceremonia asistieron diversas autoridades, incluyendo al Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Baltazar Gaona García; y al Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña.