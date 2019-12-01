Poder Judicial abre sus puertas a animales de servicio, asistencia y/o terapia que acompañen a personas con discapacidad

Morelia, Michoacán, a 03 de febrero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán da a conocer que se permite el libre acceso y desplazamiento de animales de servicio, asistencia y/o terapia que acompañen a personas con discapacidad en todas sus instalaciones, tanto en áreas administrativas como jurisdiccionales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

El Órgano de Administración Judicial acordó instruir a todas las áreas públicas del Poder Judicial a garantizar el acceso de estos animales, reafirmando así su compromiso con una justicia humana, incluyente y respetuosa de la dignidad de todas las personas.

Dicha medida se sustenta en la reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado, relativa a la fracción V del artículo 12 y la adición del artículo “13 Quater” a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, la cual reconoce el papel fundamental de los animales de servicio y asistencia para la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad.

De igual forma se pone a disposición de la ciudadanía un nuevo canal de comunicación directo con el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad para recibir información, orientación y acompañamiento en casos relacionados con personas y grupos en situación de vulnerabilidad, el correo electrónico com.der.grupos.vulnerables@poderjudicialmich.gob.mx

Esta determinación forma parte de diversas acciones que el Nuevo Poder Judicial de Michoacán impulsa para fortalecer una justicia más accesible, cercana e incluyente, colocando a las personas en el centro de la función jurisdiccional y eliminando barreras que históricamente han limitado el ejercicio pleno de sus derechos.