Poder de Bases denuncia crisis educativa: Más de 5 mil plazas docentes congeladas y personal trabajando "prácticamente gratis"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 13:42:37
Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- José Luis Castillo Ferrel, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII, fracción Poder de Bases, denunció la situación que enfrenta el sector educativo en Michoacán, señalando un déficit de personal provocado por plazas congeladas.

El representante magisterial expuso que, a raíz de jubilaciones y otras causas, se han congelado aproximadamente 5 mil claves (plazas docentes y administrativas).

Según sus datos, esta situación ha forzado a los trabajadores de base a cubrir los espacios, generando una necesidad urgente de maestros adicionales.

"Tenemos compañeros en la función de supervisión, función de dirección,  función de horas adicionales... Hasta ahorita ya más o menos 5 mil claves congeladas. Es la necesidad que tenemos en nuestras escuelas y que las autoridades no entienden la problemática que están generando en el sector", comentó en entrevista.

El líder de la fracción magisterial apuntó que la situación ha escalado hasta el punto del cierre de escuelas, las cuales, según la denuncia, están siendo reabiertas bajo esquemas de CONAFE, lo que agrava el déficit de personal administrativo y docente.

Además del déficit, la jornada de lucha incluye exigencias a nivel federal y estatal como, un mejoramiento salarial del 100% para el magisterio, la eliminación de la Ley del ISSSTE 2007, y la liberación de recursos acordados en febrero para el trato diferenciado a trabajadores estatales, incluyendo recategorizaciones y pago de interinatos.

La fracción del CNTE Poder de Bases llevó a cabo una marcha por la capital michoacana este jueves; los contingentes se desplazaron de Casa Michoacán al centro de la ciudad, donde realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno.

