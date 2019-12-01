Poder de Base avanza en la renovación de su dirigencia; Congreso Seccional se propone para diciembre

Morelia Michoacán, a 14 de noviembre del 2026.- La expresión Poder de Base de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) avanza en la organización de su décimo Congreso Seccional de Bases, en el que renovará su Comité Ejecutivo Seccional y definirá el plan de acción de la nueva dirigencia, informó José Luis Castillo Ferrel, dirigente de esa corriente magisterial.

Castillo Ferrel explicó que actualmente las bases revisan un borrador de convocatoria elaborado por la comisión organizadora. El documento establece las etapas previas al Congreso y plantea un periodo, del 9 al 23 de noviembre, para su análisis y discusión.

Como parte de esa ruta, del 16 al 20 de noviembre se realizarán reuniones regionales para concentrar las observaciones de los integrantes de base. Posteriormente, el 23 de noviembre, se prevé un pleno estatal de secretarios generales y representantes de centros de trabajo para integrar los planteamientos y cerrar el borrador, que deberá ser aprobado por las bases.

El dirigente magisterial señaló, que el Congreso no se limitará a elegir al nuevo Comité Ejecutivo Seccional, sino que también abordará los temas y el plan de acción que guiarán su trabajo. Para ello, adelantó, habrá otra ronda de asambleas delegacionales, en las que se elegirán delegados efectivos y fraternos.

“Nosotros sí cubrimos toda esa ruta”, sostuvo Castillo Ferrel, quien afirmó que el mecanismo busca garantizar una representación que calificó como legítima, democrática y transparente.

La comisión organizadora propuso realizar el décimo Congreso Seccional de Bases los días 14, 15 y 16 de diciembre. Sin embargo, Castillo Ferrel precisó que la fecha todavía está en discusión y que corresponderá a las bases ratificarla o modificarla.