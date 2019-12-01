Poca Participación de Alcaldes de la región Apatzingán y Morelia en Mesas de Seguridad Ciudadana: Fucidim

Poca Participación de Alcaldes de la región Apatzingán y Morelia en Mesas de Seguridad Ciudadana: Fucidim
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 13:27:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Presidentes municipales michoacanos con poca participación en las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, entre ellos, las regiones Apatzingán y Morelia, evidenció Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim).

En entrevista, Ramírez Delgado destacó la importancia de la colaboración entre sociedad y gobierno para abordar los problemas de inseguridad que afectan a la región, principalmente en los lugares considerados focos rojos por su alta incidencia delictiva, como la zona de la Tierra Caliente  y recientemente en municipios limítrofes a la capital michoacana.

"Una buena sorpresa fue, por ejemplo, en la mesa de Ciénega de Chapala, son alrededor de 13 municipios y, por fortuna, en la última plenaria fueron alrededor de 6 u 8... En la región de Apatzingán, por decirlo, sólo va la presidenta municipal Fanny Arreola, muy activa, pero sí es necesario hacer que los alcaldes acudan, pues ya vimos en Tepalcatepec y, pues sí, es una insistencia de que vayan los alcaldes de cada región. Aquí en Morelia han participado de 4 o 5, también muy corto el número para los 13 o 14 que son en la región", comentó el presidente de Fucidim.

Lamentó que la falta de interés de los alcaldes dificulte la implementación de estrategias conjuntas para mejorar la seguridad en sus demarcaciones.

"Es fundamental que los alcaldes se involucren activamente en las Mesas Ciudadanas, ya que son un espacio clave para escuchar las inquietudes de la ciudadanía y coordinar acciones con las autoridades", afirmó Ramírez Delgado.

El presidente de Fucidim hizo un llamado a los ediles de la región de Apatzingán a sumarse a este esfuerzo y a priorizar la seguridad de sus comunidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Michoacán la app 911, será multilingüe y accesible para todos
Incendian unidades y bloquean carretera en Escuinapa, Sinaloa
Cateos y operativos federales afectan las finanzas del crimen en 10 entidades del país
Hallan minas explosivas en Chinicuila, Michoacán
Más información de la categoria
Cateos y operativos federales afectan las finanzas del crimen en 10 entidades del país
Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas
Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque
Ismael Zambada se declara culpable en corte de Nueva York; se espera cante nombres de políticos mexicanos ligados a la delincuencia
Comentarios