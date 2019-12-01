Pobladores retienen a alcaldesa de San Agustín Amatengo tras rechazo a su revocación de mandato

Oaxaca, Oaxaca, a 24 de febrero de 2026.- Habitantes de San Agustín Amatengo retuvieron por la fuerza a su presidenta municipal, Italivi Sarahí Juárez Ramírez, militante del Partido del Trabajo, luego de que el Congreso del Estado de Oaxaca rechazara la solicitud de revocación de mandato en su contra.

Los hechos ocurrieron en la sede legislativa ubicada en San Raymundo Jalpan, donde se discutía un dictamen que proponía que su suplente asumiera el cargo. Sin embargo, en la votación, 21 diputados se pronunciaron en contra de la revocación y ocho a favor, por lo que la medida no fue aprobada.

La decisión generó la molestia de pobladores que se encontraban en el recinto legislativo, quienes agredieron verbal y físicamente a varios legisladores. Posteriormente, localizaron a la alcaldesa y la sacaron por la fuerza mientras ella pedía ayuda.

De acuerdo con los reportes, los inconformes la subieron a una ambulancia con la intención de trasladarla al palacio municipal para que “diera la cara” ante la comunidad, que la acusa de presunta malversación de recursos.

Minutos más tarde, elementos de la policía estatal interceptaron la unidad en el municipio de Zaachila, donde lograron rescatar a la edil y detuvieron a las personas que viajaban en el vehículo.