Plurinominales sin “dedazo”: Barragán impulsa reforma para legitimar curules

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 14:02:34

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán presentó la iniciativa de reforma para modificar la integración del Congreso del Estado, con el objetivo de democratizar las diputaciones de representación proporcional sin eliminar este principio constitucional.

El legislador fue enfático la representación proporcional no desaparece en Michoacán. El Congreso seguirá conformado por 40 diputadas y diputados; 24 electos por mayoría relativa en distritos y 16 por el principio de representación proporcional.

La propuesta plantea que las plurinominales dejen de ser espacios reservados para decisiones cupulares y se conviertan en posiciones con mayor legitimidad ciudadana.

La nueva distribución sería la siguiente:

- Ocho diputaciones se asignarán a candidaturas de mayoría relativa que no hayan ganado su distrito, pero que obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido. Es decir, perfiles que hicieron campaña, recorrieron territorio y recibieron respaldo ciudadano.

- ⁠Siete diputaciones se mantendrán conforme a la votación de la circunscripción plurinominal y a las listas registradas por los partidos, respetando plenamente el principio de representación proporcional.

- ⁠Una diputación será destinada a representar a las y los michoacanos residentes en el extranjero, reconociendo su aportación económica y social al estado.

“La representación proporcional nació para garantizar pluralidad, no para convertirse en un mecanismo de privilegio. Esta reforma no reduce la diversidad política; la legitima y la acerca a la ciudadanía”, expresó.

El diputado destacó que con esta iniciativa se busca mayor legitimidad democrática, más vinculación con la ciudadanía y la inclusión de la comunidad migrante en la vida pública estatal.