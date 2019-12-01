Plazas públicas de Querétaro están libres de ambulantaje: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- Como parte del Plan Orden, el municipio de Querétaro mantiene un equilibrio total entre los habitantes del Centro Histórico y los diversos sectores económicos que convergen ahí manteniendo un desarrollo económico en la ciudad, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Hoy tenemos una estabilidad económica bastante importante en el primer cuadro de la ciudad, tenemos plazas públicas libres de ambulantaje, hemos establecido diálogo y acuerdos con todos los sectores de comercio”.

Esto, luego de que los integrantes de la Alianza del Centro Histórico llamaron a repoblar el primer cuadro de la ciudad.

"Para poder tener un Centro Histórico digno y un a la altura de la de la hermosísima ciudad de Querétaro se tiene que tener un justo equilibrio entre las personas que son residentes, los sectores de servicios como hoteles y restaurantes", indicó.

“Es muy importante que la gente que vive en el Centro Histórico siga viviendo ahí al igual que las nuevas generaciones y es parte de nuestros ejes torales de planeación para el Centro Histórico; de hecho, vamos, junto con el Patronato del Centro Histórico a presentando la estrategia integral”.

Refirió que hoy, hay un gran porcentaje de población residente, de hecho, mantienen comunicación con todos los líderes de comités de vecinos del Centro Histórico, de los barrios tradicionales y lo que se tiene que hacer es mantener un adecuado equilibrio entre los residentes del Centro y el sector servicios que al final del día potencian el desarrollo económico de la ciudad.

Destacó que actualmente se ha generado una muy buena dinámica con todos los sectores de comercio y con las y los artesanos.

“Le voy a pedir al secretario de Gobierno (Federico de los Cobos y Vega) que les dé detalles específicos del estatus en el que está, pero, por ejemplo, como ustedes saben, estos días se realizó también una feria artesanal en la que precisamente son de los espacios orientados para que las y los artesanos puedan ofertar sus productos dignamente y así en este justo equilibrio del sector comercio es como todos se han encontrado una manera digna ganarse la vida y cuidar la ciudad”.