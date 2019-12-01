Justicia de EEUU da 90 días más a García Luna para que apele su sentencia de 38 años en prisión

Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, a 22 de agosto 2025.- Una Corte Federal en el estado de Nueva York, otorgó al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna, una nueva ampliación de 90 días para que presente su apelación en contra de la sentencia de 38 años de cárcel por cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial y una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales. POR LA PRESENTE SE ORDENA que la moción queda CONCEDIDA”, se apuntó en un documento judicial dado a conocer por el periodista Arturo Ángel.

De acuerdo con el equipo legal del ex funcionario federal, su cliente había estado incomunicado por ocho meses en diversas cárceles de los Estados Unidos, además de que en dicho lapso de tiempo perdió más de 14 kilos de peso.

Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib dirigieron a inicios de agosto dos oficios a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, en donde solicitaron un aplazamiento de 90 días para presentar la apelación en contra de la sentencia que se le impuso en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico.

“La suscrita ha representado a múltiples clientes encarcelados en apelación. Nunca antes habíamos estado imposibilitados de tener comunicación alguna con nuestro cliente. En ocho meses, solo se nos ha permitido tres horas de comunicación con nuestro cliente”, se puede leer en la misiva de los abogados.

El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón fue sentenciado el 16 de octubre de 2024 por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a 38 años de cárcel y una multa de dos millones de dólares, por ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.