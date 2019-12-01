Plantea Reyes Galindo regular uso de celulares en escuelas primarias y secundarias de Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán, que busca regular el ingreso y uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en las instituciones de educación básica durante el horario escolar y señala que los educandos no podrán hacer uso de estos, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de aprendizaje, atención y convivencia escolar.

“El interés primordial son nuestras niñas, niños y adolescentes; garantizarles educación de calidad es nuestro deber, así como eliminar las distintas barreras que tienen para lograr contar con educación de excelencia que menciona nuestra constitución; por ello, esta iniciativa no tiene como finalidad restringir derechos de manera arbitraria, sino garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones óptimas, mediante el establecimiento de medidas razonables, proporcionales y justificadas”, explicó el líder de la bancada del PT.

Asimismo, el legislador hizo hincapié en que esta propuesta contempla excepciones en los casos en que el dispositivo sea requerido como apoyo pedagógico, previa autorización del personal docente: “las y los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales que requieran el uso de dispositivos como apoyo para su proceso de aprendizaje o comunicación; los casos en que el uso sea necesario por razones médicas debidamente acreditadas, situaciones de emergencia y los supuestos que determinen los lineamientos que emita la Secretaría”, indicó.

Y agregó que, si bien estas tecnologías pueden ofrecer beneficios educativos cuando se emplean de manera estructurada y con fines pedagógicos, existe evidencia internacional que indica que el uso constante de dispositivos móviles dentro del aula genera distracciones que interfieren con el aprendizaje e impactan directamente en el desarrollo cerebral de niñas y niños, generando riesgos como déficit de atención y sedentarismo; puede propiciar conductas contrarias a la disciplina escolar, como el acceso a contenidos inapropiados, uso de redes sociales durante las clases y actos de acoso escolar a través de medios digitales.

Reyes Galindo, recordó que la .UNESCO menciona en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023, que solo la tecnología que desempeña un papel claro en el apoyo al aprendizaje debería permitirse en la escuela, así mismo evidencia que “algunas tecnologías pueden favorecer el aprendizaje en algunos contextos, pero no cuando se usan en exceso o de forma inapropiada”.

Destacó que algunos países que ya implementan acciones para regular el uso de teléfonos celulares son Francia, Finlandia y Países bajos; quienes han obtenido resultados positivos en el rendimiento académico y la convivencia escolar, demostrando con ello la viabilidad y necesidad de implementar medidas similares en el Estado de Michoacán, como ya lo realizó el Estado de Querétaro.

“Brindarles educación y salud es lo mínimo que podemos hacer por nuestra niñez y por los padres de familia, quienes puedo asegurar sin temor a equivocarme, que buscan lo mejor para sus hijos. Por ello, esta iniciativa busca fortalecer el proceso educativo, mejorar la convivencia escolar y proteger el bienestar integral de los niñas, niños, y adolescentes", concluyó el legislador.