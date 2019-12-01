Plantea Enrique Correa instituir el “Día del peatón”, en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:57:12

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- El diputado de la LXI Legislatura, Enrique Antonio Correa Sada presentó la Iniciativa de Decreto para declarar el 17 de agosto como “Día del Peatón del Estado de Querétaro”, con el objetivo de priorizar la seguridad, accesibilidad y bienestar de quienes caminan por nuestras calles.

“Caminar seguros y plenos es un derecho que todos tenemos; es una forma de vivir nuestra ciudad, proteger al peatón es proteger a cada persona, a nuestras familias y a Querétaro”, afirmó.

La propuesta busca que cada año, en esta fecha, autoridades estatales y municipales, en coordinación con organizaciones sociales y educativas, desarrollen campañas de educación vial y concientización ciudadana, así como actividades y mejoras de infraestructura que fomenten el respeto y la protección del peatón; también se plantea promover infraestructura accesible, segura y de calidad para personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños.

“Caminar mejora la salud física y mental, reduce la cantidad de vehículos en las calles, disminuye las emisiones contaminantes y ayuda a descongestionar el tráfico”, dijo.

Explicó que la iniciativa contempla la creación de un Comité Estatal para la Movilidad y Seguridad Peatonal, integrado por autoridades, municipios y organizaciones civiles, encargado de coordinar políticas públicas, evaluar avances y fomentar una cultura vial respetuosa.

“Proteger al peatón es proteger la vida y esta iniciativa busco promover que caminar sea una opción real de movilidad y esta debe de ser accesible, segura y de calidad, así seguiremos construyendo juntos un Querétaro más justo para los peatones”.