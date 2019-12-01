Plantea Brissa Arroyo iniciativa de movilidad oncológica 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 15:24:43

Morelia, Michoacán, 20 de Octubre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, inauguró en el Congreso Local el Taller y Exposición fotográfica “De Colores: Sensibilización al Cáncer de mama”, en coordinación con la asociación civil Reynas Invencibles con Esperanza (RIE), que preside la C.P. María Dolores Maldonado Bautista.

Brissa Arroyo,-integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura-, hizo un llamado a la atención oportuna en este tipo de enfermedades como es el cáncer de mama y cervicouterino.

Explicó que el arte es también una forma de expresar lo que el ser humano está sintiendo, por ello celebró esta exposición de fotografías con pacientes que han superado esta enfermedad, y que se montó en el Patio Central del Congreso Local.

Arroyo Martínez destacó la importancia de visibilizar las problemáticas que siguen enfrentando las personas que son diagnosticadas con algún tipo de cáncer.

Muchas veces, -agregó-, una de las limitantes es la movilidad, el trasladarse a recibir sus tratamientos, por lo que en coordinación con la asociación civil Reynas Invencibles con Esperanza (RIE) presentó una iniciativa de Ley para reformar y adicionar diversas disposiciones de la

Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para que el transporte sea gratuito a las personas que atraviesan por un proceso oncológico.

"Esta iniciativa nace de las entrañas de la sociedad, atiende a las necesidades reales de nuestra gente, la iniciativa oncológica es para que ninguna persona se quede sin recibir sus tratamientos", subrayó Brissa Arroyo.

De esta forma, la Diputada de la Ciudadanía acompañó a mujeres pacientes de cáncer de mama que son protagonistas de historias de resiliencia y de esperanza, "no es hablar de un número es hablar de personas y de sus vidas", enfatizó.

La Asociación Civil Reynas invencibles con Esperanza (RIE) es una organización sin fines de lucro, enfocada a brindar acompañamiento integral a mujeres que enfrentan cáncer de mama y trabajando la parte emocional. Paralelamente se realizó la Feria de la Salud Femenina por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo.