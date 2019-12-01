Plantarán 10 mil nochebuenas en el municipio de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 19:00:04
Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- El jefe del área de Parques y Jardines del municipio de Querétaro, Fabián García Tavares, informó que como parte de las acciones que tomará esta dependencia para las fiestas decembrinas, se instalarán 10 mil nochebuenas en distintos puntos de la ciudad, principalmente en parques y jardines.

Explicó que para esta plantación de temporada el municipio invirtió 250 mil pesos, ya que la producción propia únicamente representa el 25 por ciento de las flores de cuetlaxóchitl, nombre en náhuatl para las nochebuenas.

“En Querétaro estamos poniendo la muestra que es un lugar que florece y estamos poniendo plantas muy mexicanas, nativas; estamos poniendo los cimientos en este 2025 para generar estas plantas, aquí en Querétaro en vivero municipal comenzamos la producción de las nochebuenas en enero, todas las nochebuenas que adornaron el 2024 las recolectamos para poder generar estas plantas”, dijo. 

De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía a que cuiden estas plantas, ya que las que se recuperan regresan al vivero municipal, para ser replantadas en la siguiente temporada.

