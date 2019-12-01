Morelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2027.- La modernización del Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” contempla la implementación del Sistema Digital Digistar, el cual es utilizado en recintos de divulgación científica como el Museo Astronómico de Shanghái, el Observatorio Europeo Austral Supernova Múnich, y el Liberty Science Center New Jersey.

Esto fue dado a conocer por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, quien destacó que el planetario de la capital michoacana operará con la más alta tecnología, a fin de posicionarlo como un espacio de divulgación científica que compita a nivel nacional e internacional.

“La idea de potenciar la oferta científica del planetario aterriza en ofrecerles a las y los michoacanos un espacio de enriquecimiento cultural donde puedan soñar en grande y conocer la majestuosidad del universo”, informó la titular de la Sedum.

En torno a las especificaciones técnicas, refirió que el sistema que se instalará en el recinto destaca por ser de proyección digital unidireccional con pantalla inclinada, además de que contará con seis proyectores láser 4K RGB de 219 mil lúmenes, así como con dos sistemas en uno: planetario y películas de gran formato tipo IMAX, y muchas herramientas más para mejorar y diversificar la oferta de divulgación científica, cultural y medio ambiente.

Finalmente, Gladyz Butanda remarcó que, además de ser utilizado a nivel internacional, el Sistema Digital Digistar ha sido aplicado con éxito en espacios como el Planetario Lunaria de Guadalajara y el Planetario Parque Fundadores Toluca, por lo que su correcta operatividad, dijo, es garantía.