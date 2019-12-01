Planean Universidad Rosario Castellanos para Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González afirmó que se tiene disposición por parte de la presidencia de México para instalar la Universidad Rosario Castellanos, aunque aún no hay una definición de la zona donde estaría instalado este centro de estudios.

Mencionó que durante la visita de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo a Querétaro, el pasado 13 de septiembre, pudo entablar con plática con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, donde se hizo la petición de una nueva preparatoria para la entidad, ya que el crecimiento población, así lo amerita.

“Habrá que verlo con la Secretaría de Educación para ver de qué se trata, porque hablé con Mario Delgado, haber si nos podía apoyar con otra prepa, porque el crecimiento de Querétaro es muy grande, acabamos de anunciar aquí en El Marqués una y estamos pidiendo una más”, dijo.

Reconoció que la zonas donde más hacen falta ampliar el sistema de bachilleratos son en los municipios de El Marqués y Corregidora, por lo que esperan que se tengan opciones y respuesta por parte de la federación para la creación de una nuevo centro de educación media superior.

De igual manera, puntualizó que la visita de Claudia Sheinbaum para rendir su informe ciudadano, es un acto de política y cercanía con la ciudadanía.

“Fueron cuestiones muy positivas, es una forma de gobernar que yo respeto; yo sentí un gran apoyo por todos los que estuvieron allí, hay gran apoyo de la presidenta, la verdad es que nos fue bastante bien”.