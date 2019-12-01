Plan Uruapan avanza con resultados para regresar la confianza a la ciudadanía: Bedolla

Uruapan, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla Trejo de la Defensa Nacional, encabezaron reunión de seguimiento a las acciones de seguridad del Plan Uruapan con la participación de la presidenta municipal, Grecia Quiroz y el sector productivo.

En la reunión de trabajo se expusieron avances a los acuerdos establecidos para reforzar el equipamiento, capacitación y reclutamiento de policías municipales, instalación de arcos carreteros y torres de inspección contra robo de vehículos, construcción de un edificio para la Policía Municipal y otras acciones para combatir la extorsión.

El mandatario estatal refirió que la colaboración permanente de los tres niveles de gobierno, la Fiscalía General del Estado y las fuerzas armadas, ha permitido reforzar los operativos de seguridad, la detención de delincuentes y avanzar en procesos judiciales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana resaltó que en ningún otro estado del país se ha tenido la coordinación como en Michoacán para generar buenos resultados a la ciudadanía y aseguró que es prioridad para la federación detener a homicidas y generadores de violencia, así como erradicar la extorsión al sector productivo.

El titular de Defensa detalló acciones realizadas en Uruapan y pidió al sector productivo aportar en este proceso para la recuperación de la paz, con actividades, construcción de espacios deportivos o culturales u otros para la prevención de delitos.

La presidenta municipal hizo hincapié en continuar el trabajo conjunto y realizar evaluaciones periódicas en las mesas de seguridad del Plan Uruapan, a fin de que los ciudadanos recuperen la confianza y tranquilidad que demandan.

Asistieron también el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz, generales de la Defensa y representantes de las cámaras del comercio y empresarial de Uruapan.