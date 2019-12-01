Construcción del Tren México-Querétero no tiene oposición social: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 07:36:27

San Juan del Río, Querétaro, 21 de diciembre del 2025.- Durante la supervisión de los trabajos en la estación San Juan del Río del Tren México–Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el proyecto avanza sin conflictos sociales y cuenta con el respaldo de la población. La obra registra actualmente un avance del 7.5 por ciento.

La mandataria mexicana subrayó que detrás del progreso hay un amplio trabajo de gestión, particularmente en la liberación del derecho de vía, proceso que —dijo— se ha realizado mediante el diálogo y acuerdos, sin imposiciones y con la compra de terrenos a precios justos.

Aseguró que no ha habido oposición, ya que la gente comprende los beneficios del tren y está de acuerdo con su construcción.

La estación San Juan del Río será una de las cinco paradas del proyecto ferroviario, que conectará la Ciudad de México con el centro histórico de Querétaro.

Las estaciones previstas son Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, Querétaro Central y La Corregidora.

El tren tendrá una longitud de 226 kilómetros de doble vía, diseñada para velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá un recorrido aproximado de dos horas entre la capital del país y Querétaro.

El trayecto de la Ciudad de México a San Juan del Río será de alrededor de una hora con 20 minutos, y de ahí al centro de Querétaro tomará 43 minutos.

El proyecto beneficiará a la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana de Querétaro, así como a municipios como San Juan del Río y Tula, con una demanda estimada de 10 millones de pasajeros al año.