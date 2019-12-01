Tráiler intenta ganarle el paso al Tren Interoceánico y termina embestido en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 07:28:16

Pichucalco, Chiapas, 21 de diciembre del 2025.- En el municipio de Pichucalco, Chiapas, un tráiler intentó ganarle el paso al Tren Interoceánico y terminó impactándose contra la locomotora la mañana del sábado 20 de diciembre.

De acuerdo con reportes locales, el accidente ocurrió alrededor de las 9:45 horas en la comunidad de Cardona, cuando el conductor del tráiler se atravesó en las vías al creer que alcanzaría a cruzar antes del paso del tren.

El Tren Interoceánico informó en un comunicado que ninguno de los 148 pasajeros ni la tripulación resultó lesionado, y confirmó que no hubo personas fallecidas.

Al lugar acudieron elementos de seguridad municipal y Protección Civil para atender la emergencia y asegurar la zona.

El impacto causó daños en la parte frontal del tren, por lo que se activó un plan de contingencia, que incluyó el envío de otra unidad ferroviaria y autobuses para trasladar a los pasajeros a sus destinos sin mayores contratiempos.