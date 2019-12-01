Terror en boda de Hidalgo: comando armado irrumpe y dispara contra invitados; deja cinco heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 07:48:28

Ajacuba, Hidalgo, 21 de diciembre del 2025.- Un ataque a balazos interrumpió una celebración de boda en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba, Hidalgo, y dejó al menos cinco personas heridas, informaron autoridades locales.

La agresión ocurrió la noche del sábado, cuando la fiesta transcurría con normalidad y, de manera repentina, varios hombres armados abrieron fuego contra los asistentes.

Tras el ataque, los responsables huyeron en una camioneta.

Paramédicos y cuerpos de emergencia auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a distintos hospitales, donde permanecen bajo atención médica y resguardo policial.

Entre las víctimas se encuentran dos mujeres y un menor de edad; además, de forma extraoficial se reportó que un funcionario del ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca resultó herido.