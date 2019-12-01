Entran en función 60 unidades con tecnología de vanguardia para Guardianes del Camino en Michoacán 

Entran en función 60 unidades con tecnología de vanguardia para Guardianes del Camino en Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 08:41:18
Morelia, Michoacán, 21 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el auxilio en las carreteras de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incorporó 60 nuevas unidades Ford Police Interceptor al esquema Guardianes del Camino.

Sobre el particular se informó que vehículos similares son usados por las agencias de seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), ya que cuentan con tecnología adaptada para las movilizaciones y acciones policiales. 

Las unidades tienen un motor V6 con 10 velocidades, de una potencia superior a los 300 caballos de fuerza, con diferentes tipos de manejo para maniobras tácticas que permitirán inhibir la comisión de ilícitos en los caminos del estado. 

También cuentan con cámaras exteriores y un equipo de comunicación que tiene alcance en zonas de poca cobertura, y con cámaras conectadas en tiempo real al C5 Michoacán, para la atención inmediata de emergencias. 

Con estas 60 unidades, los elementos del programa Guardianes del Camino brindarán acompañamiento y protección a las y los usuarios de las carreteras michoacanas.

A través de la línea de emergencias 911 y del canal de WhatsApp 4437907013, pueden solicitar ayuda y orientación en caso de ser necesario.

