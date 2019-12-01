Plan Michoacán supera mil 680 acciones y 72 mil mdp ejercidos, a un año de su implementación: Bedolla

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó el balance presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral coordinada entre las instituciones federales y el gobierno estatal que ha permitido consolidar resultados históricos en favor del bienestar y la tranquilidad de las familias de la entidad.

El mandatario señaló que el respaldo firme y permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla 118 mil millones de pesos entre 2025 y 2030, de los cuales se han ejercido 72 mil 431 millones de pesos que corresponden al 61 por ciento, en 12 ejes prioritarios y un total de 2 mil 500 acciones, de las cuales se han ejecutado mil 680 que representan el 67 por ciento.

"El apoyo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido fundamental para devolver la tranquilidad y el desarrollo a nuestro estado. Gracias a este trabajo estrecho y articulado entre la Federación y el Estado, hoy Michoacán avanza hacia condiciones de mayor justicia social", afirmó.

Detalló que, a 12 meses de su puesta en marcha, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presenta resultados contundentes y cifras récord que reflejan el impacto de la estrategia conjunta, alcanzando una cobertura histórica con la entrega de becas educativas a alumnos de todos los niveles educativos, el incremento de infraestructura en salud, el impulso a la red carretera, así como el apoyo a las mujeres a través de los 127 Centros LIBRE.

A través de la colaboración federal y estatal, se construyen 83 mil viviendas beneficiando a habitantes en municipios con mayor rezago social.