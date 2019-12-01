Plan Michoacán está dando bastantes resultados: SSP

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 17:23:40

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- El secretario de Seguridad Pública en el estado, José Antonio Cruz Medina, consideró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha dado bastantes resultado en materia de seguridad desde su implementación en el pasado mes de octubre.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario de Seguridad recalcó que la coordinación es con la federación, pero también con los municipios, lo que ha permitido una clara disminución delictiva, principalmente en homicidio, robo y robo a vehículos.

Recalcó la coordinación con la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa, así como la comunicación a través del C5 del estado, que permite la atención inmediata de las corporaciones a las denuncias reportadas en la línea 9-1-1.

Finalmente, Cruz Medina señaló que recibió al nuevo secretario de seguridad de Uruapan, con quien, dijo, habrán de trabajar coordinadamente y seguir con el refuerzo de la seguridad al municipio.