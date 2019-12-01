Plan Michoacán consolida una nueva etapa para la educación del estado: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 04 de julio de 2016.- La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Gaby Molina, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa el mayor impulso que ha recibido la educación en los últimos años, al consolidar acciones que fortalecen el acceso a las aulas, la infraestructura educativa, la certeza laboral del magisterio y las becas que hoy llegan a más de 840 mil estudiantes.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán, celebró que la educación se ha convertido en uno de los pilares de la transformación. “La educación cambia vidas, ya que hablar de becas, escuelas, permanencia y justicia para familias, es hablar de un mayor bienestar porque, sin duda, donde hay educación, hay futuro; y donde hay futuro, hay paz”, subrayó.

Gaby Molina ha sido una de las principales impulsoras de una agenda enfocada en garantizar que las escuelas permanezcan abiertas, que el magisterio cuente con certeza laboral y que miles de estudiantes tengan mayores oportunidades para continuar sus estudios. Esa labor, se mantiene con inversiones en infraestructura, becas y acciones para fortalecer el sistema educativo.

Con dicho trabajo se alcanzaron resultados que cambiaron el rumbo de la educación en Michoacán, como cuatro ciclos escolares completos sin paros administrativos, el primer lugar nacional en reducción del rezago educativo y el pago puntual al magisterio.

Gaby Molina sostuvo que estos avances son resultado de una política pública que privilegia la cercanía con las comunidades, la honestidad en el manejo de los recursos, la capacidad para resolver problemas históricos y la obtención de resultados que hoy benefician a miles de niñas, niños y jóvenes en todo el estado.