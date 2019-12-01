Plan de Justicia Purépecha se consolida con inversión histórica de más de 4 mil mdp: Bedolla

Cherán, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Con una inversión de más de 4 mil millones de pesos se consolida el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, para atender las necesidades en los rubros de salud, medio ambiente, seguridad, infraestructura, educación, lengua y cultura, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante un evento con autoridades del Concejo Comunal de Cherán, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con lo cual se le reconoce a 54 comunidades como sujetas de derecho, las cuales hoy reciben su presupuesto de manera directa, lo que les permite administrar sus recursos públicos y definir por sí mismas su desarrollo, enfatizó el mandatario estatal.

“Hace un año, de su mano nació el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, escuchando la palabra de las comunidades de la Meseta, del Lago, de la Ciénaga y la Cañada de los 11 Pueblos; reconociendo que existía una deuda histórica que debía comenzar a saldarse con justicia, respeto y acciones concretas”, señaló Ramírez Bedolla.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los compromisos acordados tras una asamblea sostenida con el Concejo de Gobierno Comunal de Cherán, entre los que destacan la modernización del hospital con una nueva clínica de hemodiálisis, la rehabilitación del deportivo comunitario y la apertura de las carreras de Medicina y Enfermería para la región. Además, se programó una reunión de seguimiento para atender de manera prioritaria el tema de seguridad.

Mientras tanto, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez, destacó los avances del plan, que para este año incluye la construcción de 27 caminos artesanales, con 74.3 kilómetros y una inversión de 485 millones de pesos, y la rehabilitación de 17 tramos carreteros. Resaltó la edificación de un hospital del ISSSTE de 30 camas, un cuartel de la Guardia Nacional para 150 elementos, la implementación de 21 Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas, la apertura de 13 Centros LIBRE y la instalación de 7 mil estufas eficientes de leña, con la meta de cubrir la región en 2026.

Puntualizó que la asignación del presupuesto directo para 161 comunidades purépechas pasó de 212.9 millones de pesos el año pasado a 234 millones de pesos para este año, acumulando un total de 447 millones de pesos invertidos entre ambos periodos.

En su participación Francisco Rosas Tomás, autoridad del Consejo Mayor de Cherán, reconoció la implementación de políticas gubernamentales orientadas a solventar las necesidades de las comunidades indígenas. Asimismo, destacó que Cherán constituye un hito en la lucha de los pueblos originarios de México, lo que los compromete a seguir trabajando con responsabilidad para replicar esta experiencia.

Participaron en el evento las y los secretarios Jesús Antonio Esteva Medina, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Leticia Ramírez Anaya, del Bienestar; Mario Delgado, de Educación Pública; Luz Elena González Escobar, de Energía; Columba López Gutiérrez, de Agricultura y Desarrollo Rural; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, entre otras autoridades federales e integrantes del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán.