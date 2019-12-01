Plan B de la Reforma Electoral llega a la Cámara de Diputados

Plan B de la Reforma Electoral llega a la Cámara de Diputados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 07:14:59
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Ciudad de México, a 26 de marzo 2026.- El dictamen del Plan B de la Reforma Electoral arribó a la Cámara de Diputados durante la madrugada del 26 de marzo, horas después de ser aprobado en lo general en el Senado de la República.

Lo anterior lo informó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, quien indicó que el proyecto ya se encontraba en San Lázaro a las 3:00 horas.

Sin embargo, señaló que el proyecto no tiene los ajustes al artículo 35 de la Constitución, referentes a la Revocación de Mandato.

“3.02 am. Llega a la Cámara de Diputados el Plan B de la Presidencia, de Morena. Sin la revocación de mandato en el 2027”, apuntó en su cuenta de X la legisladora emecista.

El mensaje de la legisladora estaba acompañado por una fotografía donde aparece el documento firmado  por la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

“Túrnese a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral para dictamen”, se puede leer en el texto con el número No. DGPL-2P2A.-3040.

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