Plan B de la reforma electoral debe construirse con diálogo y respeto a la pluralidad: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 12:42:39

Ciudad de México, 13 de marzo de 2026.- El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, señaló que el análisis del denominado Plan B de la reforma electoral debe realizarse con responsabilidad, diálogo y apertura entre las distintas fuerzas políticas, a fin de garantizar que cualquier modificación al sistema electoral fortalezca la democracia del país.

El legislador michoacano indicó que, tras la votación registrada en la Cámara de Diputados, es necesario revisar con seriedad las propuestas que integran el Plan B, el cual contempla cambios a diversas leyes secundarias para mejorar el funcionamiento del sistema electoral.

Núñez Aguilar destacó que el Partido Verde coincide en la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el sistema electoral mexicano; sin embargo, subrayó que cualquier ajuste debe realizarse cuidando el equilibrio institucional y la representación de las distintas fuerzas políticas.

“El objetivo debe ser fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones electorales, garantizando procesos transparentes, eficientes y con reglas claras para todos”, expresó.

El diputado federal reiteró que el grupo parlamentario del Partido Verde mantendrá una postura abierta al diálogo durante el análisis de estas propuestas, privilegiando la construcción de acuerdos que permitan consolidar un sistema electoral más sólido y que responda a las necesidades del país.

Finalmente, Ernesto Núñez Aguilar afirmó que desde el Congreso de la Unión continuará impulsando reformas responsables que fortalezcan la vida democrática de México, siempre respetando la pluralidad política y el marco constitucional.