Piperos bloquean partes de CDMX y el Edomex; exigen reapertura de pozos de agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 07:57:31

Ciudad de México, a 27 de octubre 2025.- Un grupo de piperos y purificadores de agua realizaron bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, como protesta ante el cierre de varios pozos de agua.

Los inconformes aseguraron que las clausuras de estos puntos de abasto ocasionan escasez de agua en hospitales, escuelas, así como en diversos establecimientos en el Valle de México.

De igual forma, manifestaron que por esta situación su fuente de trabajo ha sido afectada, por lo que pidieron un diálogo con las autoridades federales.

Los bloqueos y manifestaciones dieron inicio a las 6:00 horas, según la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC CDMX).

Los cierres viales se encuentran en: