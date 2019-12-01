Piperos bloquean partes de CDMX y el Edomex; exigen reapertura de pozos de agua

Ciudad de México, a 27 de octubre 2025.- Un grupo de piperos y purificadores de agua realizaron bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, como protesta ante el cierre de varios pozos de agua.
Los inconformes aseguraron que las clausuras de estos puntos de abasto ocasionan escasez de agua en hospitales, escuelas, así como en diversos establecimientos en el Valle de México.
De igual forma, manifestaron que por esta situación su fuente de trabajo ha sido afectada, por lo que pidieron un diálogo con las autoridades federales.
Los bloqueos y manifestaciones dieron inicio a las 6:00 horas, según la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC CDMX).
Los cierres viales se encuentran en:
- Estación Acatitla, Línea A del Metro.
- Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.
- Calzada Ermita Iztapalapa y Santiago.
- Colonia Segunda Ampliación de Santiago, Iztapalapa.
- Paradero del Metro Indios Verdes, correspondiente a la Línea 3 del Metro CDMX.
- Metro Martin Carrera en sus Líneas 4 y 6.
- Avenida Insurgentes Norte y Calzada Ticomán, colonia Santa Isabel.
- Estación Bosque de Aragón, Línea B del Metro.
- Bloqueo a la altura del puente de concreto en la carretera México- Texcoco.
- Calzada San Juan de Aragón y F.C. Hidalgo, colonia Constitución de la República, Gustavo A. Madero.