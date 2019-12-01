Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero 2026.- La planta de Pilgrim´s Pride en Querétaro invertirá 150 millones de dólares en la modernización y ampliación de la empresa en la entidad, confirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, quien agradeció a los directivos por invertir, crecer y confiar en ellos.

Explicó que el proyecto que contempla una inversión de 150 millones de dólares, la generación de 300 empleos directos y mil 200 indirectos. Destacó que con esta expansión se demuestra que el estado compite con confianza y se elevan las capacidades para atraer proyectos de largo plazo.

Aseguró que esta ampliación, que posiciona a Querétaro como un socio de confianza para el capital estadounidense y forma parte de una inversión estratégica en el país por más de mil 300 millones de dólares, es una apuesta por el futuro y la tecnología, es competitividad y es eficiencia pero, sobre todo, es empleo formal para la gente.

“Necesitamos seguir mandando mensajes al mundo de que Querétaro está listo, puesto y dispuesto para recibir inversiones, porque si no hay inversiones no hay trabajo, y si no hay trabajo no podemos tener calidad de vida”.

Destacó que cuando una empresa global decide fortalecer su presencia en el estado, está reconociendo lo que se ha construido entre todos: estabilidad, orden y rumbo claro.

Resaltó que la confianza no se decreta, se construye; y en Querétaro se construye todos los días con paz laboral, certeza jurídica, instituciones que funcionan y talento que trabaja y cumple. Y por eso es que empresas como Pilgrim’s han crecido aquí, durante décadas de trabajo y esfuerzo. Saben que en este estado hay reglas claras y un gobierno que acompaña, que facilita, pero que exige el cumplimiento de la ley.

“Querétaro está haciendo lo que tiene que hacer, y con lo que estamos haciendo y con la confianza de los empresarios, Querétaro va a seguir dando buenas noticias. De corazón a Pilgrim’s, muchas gracias. No se van a arrepentir por seguir invirtiendo en Querétaro. Les deseamos que les vaya muy, pero muy bien y ayúdenos para que Querétaro siga siendo el lugar de las buenas noticias y el corazón de las buenas noticias del país”.

José de Jesús Muñoz Velasco, director general de Pilgrim´s Pride México, destacó que la inversión en Querétaro está destinada a cinco rubros relevantes: la modernización de plantas de procesamiento, la expansión y modernización de plantas de alimento e incubadoras, inversión en zonas productivas de engorda, modernización de flotilla de transporte y proyectos de sustentabilidad.

“La inversión de las zonas productivas de engorda es en conjunto con los socios aparceros que tienen en esta región y eso es muy importante, ya que, además del capital aportado por la empresa, se incorpora inversión local, lo que fortalece el arraigo del proyecto y garantiza su permanencia a largo plazo”.

Sobre el tema de la sustentabilidad, dijo, se tiene un proyecto en el que se trabaja permanentemente con el gobierno estatal para implementar plantas solares en su centro de distribución, incubadoras, planta de alimento y plantas procesadoras. Además, se encuentra en desarrollo una planta de generación de biogás.

“Donde tenemos plantas de tratamiento, colectamos el biogás y lo utilizamos en nuestros procesos. Eso ayuda, como bien dice, a la descarbonización y a reducir la huella de carbono. Es una inversión, por supuesto, que busca crecimiento, pero de manera responsable y de manera sustentable”.

En su oportunidad Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable, expresó que la entidad cuenta con las condiciones para que las empresas no solo lleguen, sino que continúen creciendo. Asimismo, comentó que el anuncio de Pilgrim´s no solo representa expansión productiva, significa empleos formales, integración de proveedores locales y oportunidades que mejoran la vida de las familias queretanas.

“Esta inversión se traduce en nuevas oportunidades para las y los queretanos, quienes participarán en procesos de alto valor dentro de la industria alimentaria, desde el procesamiento del ave, corte y deshuese, hasta la elaboración de productos con valor agregado, como pollo marinado, empanizado, así como su empaque, control sanitario y distribución en la cadena de frío para su comercialización en tiendas y restaurantes”.