Pierde la vida el alcalde de Taretan, Michoacán, tras complicaciones de salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 22:11:48

Uruapan, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Kiko Venera García, alcalde del municipio de Taretan, murió este martes mientras se encontraba recibiendo atención médica en un hospital de Uruapan, luego de que su estado de salud se agravara a consecuencia de enfermedades que padecía desde hace tiempo.

Aunque permanecía hospitalizado y bajo vigilancia médica, en el transcurso de las últimas horas presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento durante la tarde.

La noticia ha generado consternación entre habitantes de Taretan, así como en autoridades locales, integrantes del gobierno municipal y representantes políticos de la región, quienes han manifestado su respaldo y condolencias a los familiares del edil y a la comunidad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes informen de manera oficial sobre los actos protocolarios y el proceso administrativo que se seguirá tras su muerte, conforme a lo establecido por la legislación vigente.