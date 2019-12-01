Tasa de desempleo en México se eleva al 2.6% en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 10:17:08

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- La tasa de desempleo en México se elevó al 2.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA), en febrero pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe señalar que dicho dato es ligeramente mayor al 2.5 por ciento del mismo mes de 2025, precisó el organismo autónomo en su reporte.

Por lo anterior, se indicó que la población desocupada fue de 1.6 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) de 2.6 por ciento de la PEA. Respecto a febrero de 2025, la población desocupada aumentó en 76 mil personas y la TD se elevó 0.1 por ciento.

La PEA del segundo mes del año llegó a 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59 por ciento y una población activa mayor en 1.2 millones a la de febrero de 2025.

El Instituto mencionó que, de la la PEA, 41.4 millones de personas estuvieron ocupadas durante febrero, 294 mil más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.2 millones, el 7 por ciento de la población ocupada, porcentaje mayor al 6.3 por ciento que se registró en febrero de 2025.