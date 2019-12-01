Piden a Gobierno federal atender las demandas de los trabajadores del sector salud en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2026.- Ante las denuncias por falta de medicamentos, insumos hospitalarios y personal médico en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, la diputada local Leonor Mejía Barraza exigió al Gobierno federal asumir su responsabilidad y garantizar servicios de salud dignos y oportunos para las familias queretanas.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó la importancia de distinguir con claridad las responsabilidades que corresponden a cada orden de gobierno, pues detrás de cada servicio de salud hay personas y familias que necesitan atención oportuna, medicamentos y personal médico suficiente.

Precisó que Querétaro no se encuentra adherido al modelo IMSS-Bienestar y mantiene la operación de sus propios servicios estatales de salud, mientras que la atención de las y los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es responsabilidad directa del Gobierno Federal, al que corresponde garantizar que reciban los servicios médicos que necesitan.

“En Querétaro tenemos muy claro que la salud es una prioridad. Nuestro estado ha decidido mantener su propio sistema de salud y trabajar para fortalecerlo, pero eso no significa que el Gobierno Federal pueda desentenderse de sus responsabilidades con los miles de queretanos que cotizan al Seguro Social y que merecen recibir atención médica de calidad”.

Advirtió que las deficiencias en el suministro de medicamentos, la disponibilidad de insumos y la cobertura de personal médico representan una preocupación, particularmente para quienes requieren tratamientos permanentes, consultas de especialidad o intervenciones quirúrgicas.

“No es justo que un trabajador que cumple puntualmente con sus aportaciones tenga que gastar de su bolsillo para comprar medicamentos que deberían entregarle gratuitamente. Tampoco es aceptable que una familia tenga que esperar por una consulta o una cirugía debido a la carencia de médicos o de insumos. La salud no puede esperar y el Gobierno Federal tiene que responder”.

La también presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso Local destacó que el Gobierno del Estado, encabezado por Mauricio Kuri González, ha mantenido el compromiso de fortalecer los servicios estatales de salud, por lo que consideró indispensable que la Federación cumpla con la parte que le corresponde.

“Mientras en Querétaro se trabaja para fortalecer la infraestructura y la atención médica estatal, necesitamos que la Federación haga lo propio en sus hospitales y clínicas. No podemos permitir que las deficiencias administrativas o presupuestales terminen afectando a quienes más necesitan atención”.

Reconoció el esfuerzo que diariamente realizan médicos, enfermeras y trabajadores del IMSS, quienes enfrentan las necesidades de los pacientes y las limitaciones de recursos en las unidades médicas.

“Nuestro reconocimiento es para el personal de salud que todos los días hace su mayor esfuerzo por atender a los derechohabientes. El reclamo no es contra ellos, sino contra las autoridades federales que tienen la obligación de garantizar medicamentos, equipamiento, insumos y personal suficiente para que puedan realizar su trabajo”.

Finalmente, reiteró que la salud de las familias debe estar por encima de cualquier diferencia política y que continuará señalando las deficiencias que afecten a los queretanos.